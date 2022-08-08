Тюменцы успешно выступили на играх "Дети Азии"

Представители Тюменской области на Международных летних спортивных играх "Дети Азии" завоевали 6 медалей, сообщает информцентр правительства ТО.

Ребята выступили в четырех видах спорта, в каждом из которых заняли призовые места:

мини-футбол — сборная УрФО, составленная из воспитанников МФК "Тюмень", 1 место. Валерий Шеховцов признан лучшим нападающим турнира.

бокс — Даниил Южаков, 1 место в весовой категории 80 кг.

легкая атлетика — Софья Питерова, 1 место среди эстафетных команд 4 по 100 метров в составе сборной УФО;

дзюдо — Полина Вакушина, 2 место в категории до 48 кг; Анна Болсун, 2 место в категории до 70 кг; Темирлан Шахнавазов, 3 место в категории до 60 кг.