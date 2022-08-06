МФК "Тюмень" проведет турнир на призы Тюменской области

МФК "Тюмень" готовится провести традиционный турнир на призы Тюменской области. На паркет выйдут шесть команд, которые будут бороться сначала за выход в финал, а затем за первое место. Поединки состоятся в СК "Центральный", для болельщиков вход свободный.

Как сообщает Вслух.ру, соперники на турнире ожидаются сильные. В группе А будут бороться "Синара" из Екатеринбурга, "КПРФ" из Москвы, "Сибиряк" из Новосибирска. В группе Соперниками "Тюмени" выступят "Газпром-Югра" из Югорска и "Новая генерация" из Сыктывкара.

Первый тур пройдет 30, 31 августа и 1 сентября, начало поединков в 16 и 19 часов. Кроме того, в среду, в 21.30, состоится товарищеский матч тренеров, руководителей, администрации.

"Тюмень" сыграет 30 августа с "Новой генерацией", 31 августа — с "Газпромом-Югрой", обе игры начнутся в 19 часов.

2 сентября на 12 часов запланирован матч за 5-6 место, в 15 часов — за 3-4 место. Победитель и серебряный призер определятся в финале, который начнется в 18 часов.