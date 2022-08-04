Открытый турнир по пауэрлифтингу в субботу пройдет в Ишиме

Турнир по пауэрлифтингу памяти Игоря Шарифова проведут в субботу в Ишиме на стадионе "Центральный".

Соревнования открытые, поэтому в них участвуют не только местные атлеты, но и гости из Омска, Тюмени, Тобольска, районов Тюменской области.

"Ишиму в этом виде есть чем похвалиться. Только у меня серьезно занимаются этим видом 12 человек, из них две девушки. Есть мастера спорта международного класса, кандидаты. Этот памятный турнир важен для становления спортсменов. Возможность показать себя, испытать свою стрессоустойчивость, получить соревновательный опыт", - рассказал чемпион России, мира, спортивный инструктор Олег Горев.

Участникам силовых соревнований предстоит выступить в двух дисциплинах: жим лежа и становая тяга. Турнир входит в официальный календарь, по его результатам возможно присвоение званий до кандидата в мастера спорта включительно.