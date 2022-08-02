На тюменском полигоне определили финалистов Евроазиатского чемпионата по стрельбе

Фото - Юлия Боровикова

В Тюмени завершился четвертый (заключительный) этап соревнований "V Евроазиатского чемпионата по стрельбе на дальние дистанции — 2022". Соревнования прошли на полигоне ТВВИКУ на озере Андреевском и собрали более 30 спортсменов из Москвы, Грозного, Смоленска, Набережных Челнов, Екатеринбурга и других городов России.

Участникам необходимо было выполнить 20 непростых стрелковых испытаний на дистанциях до 1200 метров.

В ходе двухдневных соревнований участники поражали внезапные цели, полуцели, взрывающиеся, движущиеся и водные мишени, стреляли из неустойчивых положений. По словам главного судьи и организатора серии отборочных матчей Андрея Иванова, некоторые упражнения доступны для высокоточников только на Тюменском полигоне.

По итогам соревнований по наибольшему количеству очков определились финалисты "V Евроазиатского чемпионата по стрельбе на дальние дистанции", которые 9-10 сентября в Екатеринбурге вступят в борьбу за звание сильнейшего стрелка страны.

Первым в номинации "Open" стал Дмитрий Нефедов из Рославля. Второе и третье места на пьедестале почета разделили москвич Александр Дмитриев и Сергей Антоновский из Саратова.

В номинации "Заводская винтовка" лучшим стал уроженец города Грозный Ахмед Усмаев. Серебро завоевал Игорь Краснов из Набережных Челнов, а бронза досталась свердловскому стрелку Александру Гонохову.

Золотую медаль в номинация "Divisions limited (ограниченный) 223/308" завоевал Игорь Моисейкин из Смоленска, Ерилин Сергей из Рославля стал вторым, а бронзовой медали удостоен Роман Осипов из Екатеринбурга.