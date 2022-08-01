Тюменская команда заняла третье место на Всероссийских летних сельских спортивных играх

Делегация Тюменской области в своей группе заняла третье место на XIII Всероссийских летних сельских спортивных играх, которые состоялись в Омске. За победу в 14 спортивных дисциплинах в течение четырех дней боролись команды из 46 российских регионов и Белоруссии, участвовало около 1200 спортсменов.

В третьей группе вместе с Тюменской областью состязались субъекты Российской Федерации с численностью сельского населения до 600 тысяч человек.

В Тюменскую сборную вошли 33 атлета. 16 из них — представители Тюменского района, 7 - Ишимского, по 4 - Ялуторовска и Заводоуковска. Еще два спортсмена - из Голышмановского городского округа.

На счету тюменцев победы и призовые выступления в ряде дисциплин. Так, в троеборье механизаторов в личном первенстве не было равных Наталье Рыжук из Ишимского района. Ее земляк Алексей Буянский стал третьим. В общекомандном зачете у наших механизаторов - серебро.

Для офисного работника Натальи Рыжук вождение трактора не было привычным делом. Просто в один прекрасный момент она решила: хочу принять участие в сельских играх и победить. Сказано- сделано. Выучилась "на права", освоила вождение:

Когда мама и сын узнали, что буду принимать участие в троеборье механизаторов, смеялись очень. Мол, что ты придумываешь, какой трактор, откуда такая идея? А потом мы с Алексеем Буянским отлично выступили на областном этапе. Начали готовиться к российскому. Ох, и тренировались мы! У меня до сих пор мозоли на руках от руля. Трактор и площадку нам предоставил Племзавод "Юбилейный". А тренером выступил известный в нашем районе спортсмен Иван Скоробогатов. В вождении трактора я стала второй. Но в общекомандном зачете, в который вошли еще результаты бега на 300 метров и "пресс", я стала первой. Даже не верилось! Я так переживала, ноги были просто ватные...И огромное чувство ответственности, ведь ты представляешь свой регион. Я так рада, что справилась!

В армрестлинге представительницы тюменской сборной также оказались на высоте. Валерия Мышкина в категории до 60 килограммов стала победительницей, Елена Юсупова в категории до 65 килограммов заняла 2 место. В семейных стартах семья Серебряковых из Ишимского района тоже завоевала серебро. А волейболистки добавили в копилку наград тюменцев золото.