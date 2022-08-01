Детский инклюзивный фестиваль "Футбол – школа жизни" прошел в Тюмени

На поле тюменского футбольного центра "Дерби" и в прилегающем к нему сквере Депутатов в выходные состоялся финальный этап инклюзивного фестиваля "Футбол - школа жизни", который собрал более тысячи участников и зрителей.

После торжественного открытия состоялась массовая зарядка, ее провели футболисты: Елена Рыжикова, мастер спорта России международного класса; Никита Меркушин, игрок сборной Тюменской области по баскетболу на колясках, мастер спорта России, руководитель спортивного клуба инвалидов "Шанс"; Дмитрий Градиленко, советский и российский футболист, мастер спорта; Эдуард Мор, российский футболист, защитник; и постоянный участник всех программ фонда "Под флагом добра", фристайлер Дмитрий Богачев.

Продолжилось мероприятие жеребьевкой инклюзивного турнира по мини-футболу, в котором принимали участие 30 команд из образовательных и социальных учреждений г. Тюмени. Для всех участников фестиваля, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, провели мастер-классы по футболу от Елены Рыжиковой, Дмитрия Градиленко, Эдуарда Мора, Дмитрия Богачева и Константина Фишмана, работали развлекательные площадки с конкурсами по различным творческим направлениям. В сквере Депутатов все желающие могли поучаствовать в работе творческой площадки под руководством актера театра и кино Дмитрия Бурукина и принять участие в мастер-классе художника Дмитрия Цветкова по изобразительному искусству на тему "Спорт-норма жизни". Была организована полевая кухня: участники и гости фестиваля могли бесплатно отведать солдатской каши, а также угоститься мороженным и сладкой ватой.

Организаторами мероприятия стали московский Благотворительный фонд "Под флагом добра" и городской департамент по спорту и молодежной политики, оно прошло при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках проекта "Спорт – норма жизни".