"Уличную Классику" в Тюмени посетили 95 тысяч зрителей

Одной из центральных и самых больших площадок Дня города Тюмени стал Всероссийский фестиваль уличной культуры и экстремальных видов спорта "Уличная Классика" от Союза экстремальных видов спорта (Extreme Team) и региональных спортивных организаций, сообщают организаторы.

95 тысяч зрителей за весь день, 250 спортсменов, больше 40 городов России и 7 площадок: Freestyle Show по BMX, MTB и самокату, скалолазание, силовой экстрим, кроссфит, фристайл на аквабайках, лекторий и выступление молодого музыкального лейбла BASE MUSIC.

В течение дня тюменцы и гости города становились зрителями и участниками площадок фестиваля. Выступления шести топовых атлетов страны по BMX, MTB и самокату собрали самую большую аудиторию: каждый трюк сопровождался аплодисментами и ликованием зрителей. На площадке скейт-парка на левом берегу Туры Ирек Ризаев (Казань) – участник первых Олимпийских игр по BMX, пятикратный чемпион России по BMX и Дмитрий Фазолов (Москва) – один из сильнейших райдеров страны, двукратный Чемпион России по самокатному спорту 2019 и 2021 года, провели для тюменцев мастер-классы по самокату и BMX.

Днем на скалодроме возле моста Влюбленных каждый мог попробовать себя в скалолазании под руководством опытных инструкторов, а вечером здесь прошли соревнования на скорость среди профессионалов. Участниками соревнований стали 27 спортсменов из Тюмени, Екатеринбурга, Перми, Нижнего Тагила, Челябинска и Миасса.

На реке Туре прошла серия выступлений по фристайлу на аквабайках: шоу на воде показали Артем Горяев (Челябинск) – КМС водномоторного спорта в классе "Аквабайк фристайл", призер Чемпионата России 2021 и Степан Микаберидзе (Пермь) – многократный призер Всероссийских и региональных соревнований в классе "Аквабайк фристайл".

На площадке силового экстрима выступили 10 титулованных атлетов из Мегиона, Красноярска, Кургана, Екатеринбурга, Перми и Тюмени. Среди них Василий Грищенко – президент Федерации силового экстрима России. Атлеты переворачивали 300-килограммовые шины, тягали 130-килограммовые бревна и 350-килограммовое коромысло. Восторг зрителей вызвала буксировка многотонного "Урала" МЧС на 20 метров. Ведущим соревнований выступил Михаил Кокляев – 8-кратный чемпион России по тяжелой атлетике и бывший обладатель абсолютного рекорда России в становой тяге – 417,5 килограмма.

В соревнованиях по кроссфиту West Siberian Championship участие приняли 200 атлетов из 40 городов России и Казахстана – Москва, Санкт-Петербург, Крым, Уфа, Красноярск, Тюмень, Омск, Новосибирск, Иркутск, Магадан, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Костанай и других городов.

Завершением фестиваля стали выступления молодого музыкального лейбла BASE MUSIC: Клим, Yaarti, Неаринаменя, а на разогреве лейбл поддержала OTANA (Аня Белан).

Рядом с площадками "Уличной Классиики" на набережной были также представлены гиревой спорт, пауэрлифтинг, арм-спорт, ГТО, бодибилдинг, стрит-воркаут и сап-сёрфинг на реке Туре. Суммарное количество участников спортивных площадок набережной в День города – 670 спортсменов.

Тюмень стала шестым регионом в федеральной программе развития уличной культуры и экстремальных видов спорта и приняла девятый фестиваль "Уличная Классика" с момента запуска программы в ноябре 2021 года. Ранее фестивали "Уличная Классика" прошли во Владивостоке, Нижнем Новгороде, Казани, дважды в Санкт-Петербурге и трижды в Москве.

Программа развития уличной культуры и экстремальных видов спорта "Уличная Классика" реализуется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодёжь), Союзом экстремальных видов спорта (Extreme Team), общероссийской общественной организацией уличной культуры и спорта "Улицы России" при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

Организаторы фестиваля – Союз экстремальных видов спорта (Extreme Team) при поддержке Администрации города Тюмени, Департамента по спорту и молодежной политике, Тюменского агентства развития креативных индустрий, Тюменского городского многопрофильного центра.

Организаторы спортивных площадок: Тюменская областная федерация скалолазания, РООФСКГТО ''Территория Силы", NEFT CrossFit Федерации функционального многоборья Тюменской области, Федерация бодибилдинга Тюменской области.