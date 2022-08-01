Более 410 кг карпа поймали рыболовы УрФО

11 команд из Тюменской, Свердловской, Челябинской и Курганской областей состязались на Соколовском водохранилище в Свердловской области в рамках Чемпионата Тюменской области по рыболовному спорту (ловля карпа).



Тюменскую область представляли любители рыбалки из Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковского и Голышмановского городских округов, Тюменского и Упоровского районов.



По итогам соревнований весь пьедестал заняли спортсмены Тюменской области: 1 место у тюменцев, 2 место у спортсменов Тюменского района, 3 место - у Заводоуковска.



Общий улов соревнований составил 410 580 кг. Самого крупного карпа весом 9,1 кг выловил Леонид Лугинин из Камышлова.

Председатель Федерации рыболовного спорта Тюменской области Игорь Савиных:

Улов получился более значительным по весу по сравнению с предыдущими соревнованиями. Этому способствовали многие факторы - и погода, и квалификация участников. Более опытных спортсменов на этих соревнованиях было больше! В их числе – Андрей Филатов, которому удалось две недели назад занять 3 место на Кубке России. Это очень круто для нашего региона, потому что в числе конкурентов были мировые лидеры, да и ловля карпа - относительно молодая дисциплина.



Андрей Филатов выступал на соревнованиях в паре с Владимиром Сумароковым. Их общий результат составил 103 кг. В рыболовный спорт пришел примерно 7-8 лет назад, впервые попробовал себя в соревновательном процессе на фестивале по ловле карпа Курганской области на озере Курейном, где сразу же занял 1 место. Сейчас на счету Андрея 6 всероссийских соревнований.

"Первый раз на всероссийском уровне я выступал в составе сборной команды Курганской области 3 года назад в Краснодаре. Сейчас готовимся к чемпионату России по ловле карпов, который пройдет 9-13 августа в Санкт-Петербурге в рыболовно-спортивном комплексе "Борисов Пруд". Это новый водоем, который впервые примет всероссийские соревнования с большим количеством участников. Думаю, это будет интересный опыт. Как поведет себя рыба в таких условиях, пока непонятно", - признался Андрей Филатов.