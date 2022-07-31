Глава Тюмени стал участником фристайл шоу на "Уличной классике"

Во время Freestyle Show на фестивале "Уличная Классика" – выступлений титулованных атлетов по BMX, MTB и самокату, главу города пригласили прямо на трамплин: райдеры выполнили трюк и в полёте дали "пять" Руслану Кухаруку.

Выступления шести топовых атлетов страны собрали большую аудиторию тюменцев: каждый трюк сопровождался аплодисментами и ликованием зрителей. Интригующий момент, когда на высоте 6 метров спортсмены пролетали над головой мэра вызвал активную поддержку тюменцев.

Руслан Кухарук после участия на площадке Freestyle Show:

Это было круто, это было классно, и в этом настоящий экстрим. Здесь те ребята, которые сделали из шоу настоящий праздник для нашего города. Команда, которая была рождена в Тюмени, которая привлекла людей из других городов нашей страны. Сегодня на тюменской набережной мы принимаем "Уличную Классику" – проект, который реализуется Минспортом, Росмолодёжью и Союзом экстремальных видов спорта. Спасибо спортсменам!

Рядом с мостом Влюбленных в 21:00 на сцене фестиваля состоится выступления молодого музыкального лейбла BASE MUSIC: Клим, Yaarti, Неаринаменя, на разогреве выступит Аня Белан. В 21:40 на реке Туре пройдет фристайл на аквабайках с элементами светового шоу.

Фестиваль проходит на набережной в рамках федеральной программы развития уличной культуры и экстремальных видов спорта. Тюмень стала шестым регионом в федеральной программе – ранее фестивали "Уличная Классика" прошли во Владивостоке, Нижнем Новгороде, Казани, дважды в Санкт-Петербурге и трижды в Москве.