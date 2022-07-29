В День города в Тюмени пройдут автогонки по системе Формулы-1

В День рождения Тюмени будет на автодроме ВОА (11-й км Ялуторовского тракта) в полдень начнется второй этап чемпионата Тюменской области по автомобильному спорту (ралли-спринт).

Организаторы ожидают участие более 30 автогонщиков. На сегодняшний день заявки поступили от спортсменов из Тюмени, Ишима и Екатеринбурга. Онлайн-регистрация участников продолжается на сайте reg.autosport72.ru

Впервые на соревнованиях примет участие известный тюменский гонщик, бронзовый призер чемпионата России по дрэг-рейсингу 2012 года Сергей Юлюгин. У Сергея большой соревновательный опыт, в автоспорте он с 2008 года.

В числе сильных постоянных участников - Наталья Маловецкая из Тюмени. Спортсменка выступает с 2009 года имеет первый разряд по автоспорту. На первом этапе чемпионата Тюменской области в июле 2022 года в дисциплине "Ралли-спринт 1400"

Наталья стала победителем.

- Второй этап мы проведем по системе Формулы-1. Победителей будем определять поэтапно по секциям. Особенность этой системы в том, что старт и финиш проходят "ходом", что нивелирует преимущество автомобилей с механической коробкой передач, поскольку в соревнованиях могут участвовать спортсмены на любых автомобилях, в том числе с автоматической коробкой передач, - рассказал судья соревнований Илья Соколов.