Туристско-спортивный слет "Азимут" пройдет в Тюмени в августе

Традиционный областной туристско-спортивный слет "Азимут-2022" вновь собирает юных туристов после продолжительного перерыва. Он состоится с 8 по 13 августа на турбазе ДЮЦ “Авангард” (озеро Цимлянское).

Слет проходит уже более восьми лет и объединяет участников Тюменской области, в числе которых подростки от 14 до 17 лет, занимающиеся в секциях по спортивному туризму. В этом году ожидается более 30 туристов.

Участников слёта ждут тренировочные занятия по спортивному туризму, пешие и водные походы, соревнования в дисциплинах “Дистанция пешеходная”, “Дистанция водная”; спортивное ориентирование, соревнования по “Жумарингу” (техника подъема вверх по вертикальной веревке) и многое другое.

Заявки на участие ждут по e-mail: FSTTO72@yandex.ru