Тюмень примет первенство Урала среди дзюдоистов до 18 лет

30 и 31 июля в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" определят победителей и призеров первенства Уральского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек 2006-2008 г.р.

Ожидается участие более 400 спортсменов из Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Сборную команду нашего региона представят около сотни дзюдоистов из Тюмени, Тобольска, Ишима, Нижнетавдинского и Голышмановского районов.

Отметим, что часть спортсменов из Тюмени и ХМАО завершают свое участие в двухнедельном тренировочном мероприятии, которое проходит в этом же спортивном комплексе.

Призеры уральского первенства получат допуск на Спартакиаду учащихся России в Саранске (приравнена к первенству России).

Наблюдать за поединками можно офлайн в центре и в трансляции в дни соревнований. Начало ежедневно в 10:00.