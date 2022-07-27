Сборная тюменских слаломистов заняла третье место на первенстве России

Первенство России по гребному слалому до 17 лет и Всероссийские соревнования по гребному слалому "Юность России" завершились в Тюмени, в них участвовали 210 спортсменов из 20 регионов России.

По итогам соревнований тюменские спортсмены показали хорошие результаты. Регион представляли почти 30 спортсменов. В рамках первенства страны им удалось завоевать два "золота", одно "серебро" и три "бронзы":

1 место - 3хС-1м (каноэ-одиночка, командные гонки, мужчины) - Богдан Быць, Данил Осипов, Артур Сибгатуллин;

1 место - 3хС-2 (каноэ-двойка, командные гонки, мужчины) - Дмитрий Антонов и Матвей Закомалдин, Данил Осипов и Богдан Быць, Владимир Чудинович и Роман Шиленко;

2 место – 3хК-1м (каяк-одиночка, командные гонки, мужчины) - Богдан Быць, Данил Осипов, Артур Сибгатуллин;

3 место – К-1 (каяк-одиночка, мужчины) - Даниил Осипов;

3 место - С-1м (каноэ-одиночка, мужчины) - Роман Шиленко;

3 место - С-2 (каноэ-двойка, смешанный) - Валерия Мохова и Богдан Быць.

Эти достижения помогли сборной тюменского региона занять в общекомандном зачете третье место, отстав от команды Москвы, лишь на два балла. Лидером среди команд стала сборная Санкт-Петербурга.

Тренер команды Андрей Конради:

Ребята выступили очень неплохо, однако всегда нужно стремиться к большему. Конечно, сказался пробел в тренировочном процессе в период ковидных ограничений. Впервые за 10 лет девушки взяли так мало медалей. Впереди Спартакиада учащихся России. Соревнования очень ответственные, конкуренция будет выше.

Принесла медали тюменцам и "Юность России". В общей сложности нашей сборной удалось завоевать два бронзовых комплекта наград:

3хС-2 (каноэ-двойка, командные гонки, мужчины) - Даниил Вельдин и Даниил Капитонов, Мирон Гейнбихнер и Ярослав Белоусов, Даниил Низамов и Максим Трегубов.

3хС-1м (каноэ-одиночка, командные гонки, мужчины) - Даниил Низамов, Даниил Вельдин и Мирон Гейнбихнер.

В общекомандном зачёте первое место у сборной Санкт-Петербурга, второе – Москвы, на третьем месте – Архангельская область. Тюменская область заняла 8 место из 20.

С 27 по 31 июля на акватории озера Оброчного в Тюмени пройдут финальные соревнования по гребному слалому XI летней Спартакиады учащихся России 2022 года.