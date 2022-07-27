Тюменцы на играх "Дети Азии" выступят в 4 дисциплинах

10:21 27 июля 2022
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на VII Международных летних спортивных играх "Дети Азии", которые пройдут с 27 июля по 8 августа во Владивостоке, Тюменскую область представят 22 спортсмена.

В Играх примут участие 1650 спортсменов из 26 стран. В 19 видах спорта будет разыграно 273 комплекта наград.

Тюменцы в возрасте  15-16 лет примут участие в соревнованиях по четырем видам спорта - мини-футбол (футзал), дзюдо, бокс и легкая атлетика.

Команда юношей МФК-Тюмень-2006 стала победителем первенства России по мини-футболу и получила право представлять сборную Уральского федерального округа в Играх "Дети Азии".

В соревнованиях по дзюдо примут участие воспитанники "ЦОП" "Тюмень-дзюдо" Полина Вакушина, Анна Болсун и Темирлан Шахнавазов. 

В соревнованиях по боксу - Даниил Южаков из тюменской спортшколы №3 

На старт легкоатлетических соревнований выйдет воспитанница спортшколы №2 Софья Питерова.

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