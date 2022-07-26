Бетонную скейт-площадку оборудуют на Цветном бульваре

На Цветном бульваре возле скульптуры “Мелодия” появится мультиспот площадью 40 квадратных метров для катания на скейтборде, самокате, роликах и BMX, кататься на ней начнут уже 29 июля.

Бетонную скейт-площадку на тусовочном месте скейтбордистов и велосипедистов-экстремалов установят при поддержке федеральной программы развития уличной культуры и экшн-спорта "Уличная классика".

Скейт-площадка представляет собой комбинацию из шести фигур: бэнк, мини-рампа, слэппи-спот и грани для скольжения. Это первая бетонная мобильная фигура в России, спроектированная опытной командой RampStroy в Москве. При поддержке Союза экстремальных видов спорта (Extreme Team) в проектировании площадки принимали участие тюменские спортсмены.

29 июля в 16:00 на площадке пройдет скейт-контест от "Сквот" бордшоп среди тюменских райдеров. Раскатка спортсменов начнется в 12:00. Участие в открытии площадки примут глава города Руслан Кухарук и президент Союза экстремальных видов спорта (Extreme Team) Иван Шмонин.

По словам президента Союза экстремальных видов спорта (Extreme Team) Ивана Шмонина, площадку на Цветном бульваре неоднократно пытались оборудовать фигурами из фанеры, поэтому было принято решение поставить бетонную фигуру именно там. За основу взята мини-рампа с элементами малых архитектурных форм. В Тюмени не так много бетонных фигур, хотя это всемирно известный тренд – в России многие города обладают хорошими бетонными парками. Это первая мобильная бетонная фигура, и появилась она в Тюмени.