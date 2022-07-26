Тюменские лаптисты вошли в десятку лучших на всероссийских соревнованиях

У тюменских лаптистов 4 и 6 места всероссийских соревнований, прошедших на стадионе пос. Боровский Тюменского района.

В соревнованиях участвовали 130 спортсменов из семи регионов страны. Тюменскую область представляли 20 человек в составе мужской и женской команд из Тюменского района (поселка Боровский и Винзили), Ярковского района и Тюмени.

По итогам соревнований среди женщин лидерами стали спортсмены Башкории, 2 место у команды Удмуртии, третье – у Томской области.

Среди мужчин лидером стала Омская область, 2 место у москвичей, 3 - у Томской области.

"В течение всего турнира наши спортсмены держались в тройке лидеров, но чуть-чуть не хватило мужчинам, которые заняли 4 место. У женской сборной Тюменской области в итоге 6 место", - отмечают в депспорта.

Впереди у спортсменов – участие в первенстве России, которое пройдет в Удмуртии 21-26 августа, и чемпионат России в Анапе с 10 по 18 сентября.