Тюменские рыболовы выиграли Кубок Западной Сибири - 2022

Впервые Тюменская область приняла летние соревнования по рыбной ловле всероссийского уровня "Кубок Западной Сибири - 2022" по рыболовному спорту в дисциплине "ловля донной удочкой". Они прошли в деревне Мотуши в минувшие выходные.

В соревнованиях приняли участие 40 человек в составе 10 команд из Тюменской, Курганской, Свердловской, Челябинской областей и Югры. Конкуренция была серьезная: 23 кандидата в мастера спорта и 6 мастеров спорта!

На победу участников напутственным словом настраивал депутат Тюменской облдумы, двукратный чемпион мира, Европы, заслуженный мастер спорта Евгений Макаренко.

Тюменские рыболовы одержали уверенную победу. По общекомандным результатам они заняли 1 и 3 места, 2 место у команды Свердловской области.

В личном зачете не нашлось равных тюменскому рыболову Стасишкису Александру. На его счету более 25 кг улова! 2 место занял Голенский Дмитрий, 3 место у Воропаева Евгения. Все спортсмены из Тюмени.

- Я никогда в своей жизни не увлекался рыбалкой. Впервые приобщился к рыбалке совершенно случайно 4 года назад с выходом на пенсию. На тот момент мне было 59 лет. Пару раз сходил на речку, потом увидел объявление о наборе желающих заниматься рыболовным спортом и затянуло. Благодаря профессионализму, опыту, энтузиазму нашего наставника, тренера Александра Федорченко я смог выйти на хороший уровень и одержать первую победу на всероссийских соревнованиях. До этого мы участвовали в Кубке России в Чебоксарах, но не сложилось, - поразил своим признанием победитель.

В награждении победителей участвовал руководитель Нижнеобского территориального управления федерального агентства по рыболовству Иван Матаев.

По словам председателя Федерации рыболовного спорта Тюменской области Игоря Савиных, можно сказать, что дебют удался, и в дальнейшем всероссийские соревнования "Кубок Западной Сибири - 2022" по рыболовному спорту в дисциплине "ловля донной удочкой" станут еще одной доброй традицией нашего региона.