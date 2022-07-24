Новый спортивный проект с бесплатными тренировками запустят в Тюмени

24 июля молодежный информационный портал Moi-portal.ru запускает онлайн-проект "На спорте". Тюменцы узнают, где в городе находятся лучшие места для уличных тренировок, как бесплатно и с пользой летом заниматься спортом.

На сайте проекта можно найти интерактивную карту с отметками различных мест для занятий спортом. Любой желающий сможет выбрать на ней парки и скверы для бега, площадки для воркаута, скейт-парки и многое другое.

— С помощью нашего проекта мы хотим помочь тюменцам начать заниматься спортом. Ведь для этого не нужно никаких вложений в спортзалы, достаточно найти подходящую компанию или хороший чек-лист упражнений от экспертов, с чем мы рады помочь жителям нашего города, — рассказал Дмитрий Колобов, руководитель Moi-portal.ru.