Футбольный сезон второй лиги первенства РФ стартует матчем в Тюмени

24 июля на стадионе "Геолог" в 19.00 состоится первая игра второй лиги первенства России по футболу. В воскресенье тюменцы смогут увидеть игру предстартовых фаворитов – клубов "Тюмень" и "Амкар-Пермь".

В прошлом сезоне соперники провели три встречи. В Кубке страны сибиряки победили по пенальти. В матчах первенства в Перми была зафиксирована ничья, а в Тюмени победу одержали хозяева. Традиционно матчи "Тюмень" - "Амкар-Пермь" приносят болельщикам много эмоций, а результат невозможно предсказать до финального свистка судьи.

Для болельщиков стадион будет открыт с 18.00. Гости футбольного матча смогут принять участие в развлекательной программе. Организаторы подготовили для посетителей викторины и локации по текболу, панна-футболу и шахматам. Видеотрансляцию матча можно посмотреть здесь.