Слаломисты со всей России будут соревноваться на тюменском озере

Два всероссийских старта по гребному слалому продут в Тюмени с 22 по 26 июля, наблюдать, как представители 20 регионов соревнуются за медали на первенстве России и Всероссийских соревнованиях по гребному слалому "Юность России" можно у озера Оброчное в районе ул. Дамбовская, 55, стр. 3.

"Юность России" соберет юношей и девушек до 15 лет, в первенстве страны примут участие спортсмены и спортсменки до 17 лет. Всего в областную столицу прибудут 210 участников. Борьба развернется на 430 лодках. 23 и 24 июля в 9.00 начнутся индивидуальные гонки. У спортсменов будут две попытки. В 14.00 состоится торжественное открытие соревнований.

25 июля пройдут заключительные командные заплывы. После испытаний начнется награждение победителей и призеров соревнований, которые будут определены по результатам лучшей попытки.

Старты не в первый раз проводятся именно на этом водоеме. Особые условия создает бурный поток воды, которую сбрасывает ТЭЦ-1. Справиться с ним бывает нелегко, необходимо проявить изрядное умение, чтобы удержать байдарки и каноэ и пройти трассу, отмечают в депспорта.