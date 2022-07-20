Тюменцы празднуют День шахмат

Масштабная популяризация шахмат в Тюменской области началась в 2012-й году с открытия областной спортшколы по шахматам Анатолия Карпова, она дала новый импульс развитию интеллектуального вида спорта. Сегодня в регионе более 18 000 человек занимаются шахматами и у них сегодня праздник - Международный день шахмат.

Сейчас шахматы развиваются во всех 26 муниципальных образованиях региона. Юные шахматисты ежегодно приносят в копилку региона более 50 медалей разного уровня. Сильное поколение ребят растет в Тобольске, Заводоуковске, Ярковском, Исетском, Нижнетавдинском районах и Голышмановском городском округе.

Директор областной спортивной школы по шахматам А.Е. Карпова Евгений Прокопчук:

Из высоких достижений 2022 года стоит отметить блестящие победы наших юных воспитанников - 11-летнего Ивана Землянского, на счету которого две золотые медали, и 10-летней Ульяны Бубновой, бронзовой призерки первенства России. Успешными для нас стали выступления и в детском Кубке России. В июне 2022 года лучшим результатом за всю историю тюменских шахмат стало выступление команды гимназии №21 на открытых Всероссийских соревнованиях "Белая ладья". Тогда ребятам на протяжении всего цикла соревнований удалось удерживать лидирующие позиции и по итогам занять почетное пятое место среди восьмидесяти трех команд-участниц турнира.

Перечисляя успехи шахматистов, Евгений Прокопчук не мог оставить без внимания флагмана взрослых тюменских шахмат - гроссмейстера Максима Чигаева. Молодой человек вновь вошел в тройку победителей Высшей лиги чемпионата России среди мужчин и третий раз прошел отбор в суперфинал чемпионата России. Теперь тюменский шахматист представит наш город на соревнованиях в Чебоксарах в сентябре 2022 года.

В День шахмат различные мероприятия на базе пяти учреждений города Тюмени, здесь же можно записаться в бесплатные секции:

- ОСШ А.Е. Карпова, ул. Геологоразведчиков, 7

- СШ "Ладья", ул. Энергетиков, 30, ул. Червишевский тракт, 72а, ул. Осипенко, 63, ул. Олимпийская, 19/1

- ДЮЦ "Грант", ул. Профсоюзная, 52

- ДЮЦ "Фортуна" (Дом обороны), ул. Димитрова, 88/4

- ДЮЦ "Старт", ул. Ставропольская, 5/2.