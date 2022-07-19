В Тюмени пройдет фестиваль уличной культуры и экшн-спорта "Уличная классика"

В День города, 30 июля, на набережной Тюмени пройдет Всероссийский фестиваль уличной культуры и экшн-спорта "Уличная классика".

Фестиваль станет одной из центральных площадок празднования Дня города и пройдет на втором ярусе тюменской набережной под мостом Влюбленных с 12:00 до 22:00. В программе скалолазание, баскетбол 3х3, силовой экстрим, кроссфит, аквабайк-шоу, экстрим-шоу по BMX, МТВ и самокату, а также зона лектория в Конторе пароходства, где состоится серия открытых диалогов с представителями спортивно-зрелищной индустрии.

В Тюмень съедутся спортсмены из разных регионов страны: заявки на участие в фестивале уже подали более 300 человек из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Тобольска, Иркутска и других городов.

Тюменский фестиваль Экстрим Экспо в 2022 году "Экстрим Экспо" интегрирован в федеральную программу развития уличной культуры и экстремальных видов спорта "Уличная классика" и станет девятым фестивалем в рамках реализации программы.