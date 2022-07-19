Улов "Тюменской донки" по весу превысил центнер, но ни одна рыба не пострадала

В минувшие выходные любители рыбной ловли съехались на берег реки Туры вблизи деревни Мотуши на Кубок Тюменской области по рыболовному спорту (ловля донной удочкой "Тюменская донка – 2022".

Соревнования проходили в два тура, участвовало девять команд из Тюмени и Тюменской области. Ни ливневый дождь, ни зной и яркое солнце не помешали участникам показать внушительный результат. Общий вес трофеев за два дня составил 102 кг 495 г рыбы. По словам рыбаков, очень порадовал видовой состав улова: лещ, судак, чебак, елец, уклейка, подъязок, окунь и подлещик. Рекордная масса пойманного леща составила 1 кг 300 г.

Лидером личного зачета стал спортсмен с восьмилетним стажем, кандидат в мастера спорта Дмитрий Голенский (команда "Тура") с уловом в 11 кг 430 г. На втором месте - представитель команды "Свидетели Джамаля" Егор Севрюгин, который поймал 5 кг 750 г рыбы. И третье место у Алексея Савельева из команды "Удача", который выловил 4 кг 940 г обитателей реки.

Дмитрий Голенский:

Залог успеха в рыболовном спорте, как и в любом другом, – систематические тренировки. До соревнований мы всей командой провели несколько выездов к водоемам, отрабатывали тактику и технику ловли в различных условиях. В выходные погода сильно поменялась, и к сожалению, наши наработки не принесли ожидаемого эффекта. Однако я смог сориентироваться и сумел подобрать "нужные ключи" к рыбе. Уверен, чем больше практики, знаний и уловок в арсенале участника, тем ближе желанный результат.

В общекомандном зачете места распределились следующим образом:

1 место – команда "Свидетели Джамаля" (г. Тюмень);

2 место – команда "Михей-1" (Тюменский район);

3 место – команда "Удача" (г. Тюмень).

Спортсмены проводят работу над ошибками и занимаются подготовкой к новым состязаниям. При проведении Кубка Тюменской области ни одна пойманная рыба не пострадала. Весь улов после процедуры взвешивания выпущен обратно в реку.