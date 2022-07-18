Бердюжские футболисты играют в финале "Кожаного мяча"

С 16 по 22 июля в Ставропольском крае в городе Ессентуки проходит финальный этап Всероссийских соревнований "Кожаный мяч" (сельская лига "Колосок") среди команд мальчиков средней возрастной группы 2009-2010 гг.р. Честь Тюменской области на празднике дворового футбола защищает команда Бердюжской спортшколы.

В турнире участвует 16 футбольных команд, команда Тюменской области "Водник" попала в группу "D". 17 июля ребята сыграли с командой "Сайвер" из Марий Эл, 18 июля выйдут на поле со сборной "Звезда" из с. Орловка Волгоградской области. 19 июля соперниками "Водника" станут футболисты из Рязанской области, команда "Александр Невский". Далее пройдут четвертьфиналы, полуфиналы и стыковые матчи. Победитель определится 22 июля.

У ребят уже есть опыт состязаний на уровне области и Уральского федерального округа, но на всероссийский уровень вышли впервые. Юные футболисты осознают ответственность, поэтому даже в свободные дни проводят время на футбольном поле, оттачивают технику.

Тренер Евгений Удилов:

Команда настроена очень серьезно. Мы не знаем, что ждет нас на турнире, однако делаем все возможное, чтобы достойно представить наш регион. Из всех заявленных соперников мы один раз играли с командой "Север" из Омской области. Тогда победа осталась за омичами, но в этот раз мы подготовлены лучше: появился новый опыт, в команде стало больше сильных игроков. Настрой у нас боевой - ребята покажут все, на что способны!