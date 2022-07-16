Обновленный ФК "Тюмень" готовится к новому сезону

ФК "Тюмень" готовится к старту нового сезона в ФНЛ-2. Обновленная команда встретится с соперниками - лидерами турнирной таблицы прошлого сезона.

По итогам сезона 2021/22 футболисты "Тюмени" заняли3 место. Первым соперником станет Амкар-Пермь", который финишировал на 4-м месте. Матч состоится на стадионе "Геолог" 24 июля. 30июля состоится выездная игра с "Челябинском", который занимал второе место.

С другим фаворитом - "Новосибирском"(он был на 6-й строке) поединок пройдет1 4 августа. Все эти клубы претендуют на выход в лигу выше — ФНЛ.

Отметим, что ФК "Тюмень" будет выступать в обновленном составе. В межсезонье команду покинули Данил Карпов, Артемий Малеев, Артур Рябокобыленко, Антон Полюткин, Максим Казанков, Станислав Антипин.

Вслух.ру уже сообщал, что капитаном "Тюмени" стал вернувшийся в клуб нападающий Александр Коротаев. Он был лучшими игроком нашего клуба сезона 2020/2021. Среди новичков команды — футболисты, имеющие опыт в ФНЛ и премьер-лиге. В частности, контракты с черно-белыми подписали защитники Артём Пасько, Никита Чистяков, полузащитники Линар Шарифуллин, Никита Балахонцев, нападающие Никита Касаткин, Владимир Лаптев, Илья Прохоров, голкипер Егор Любаков. Арендованы полузащитники Владислав Тюрин (с ним продлено арендное соглашение) и Евгений Болотов."Я доволен тем составом, который у нас собирается", - прокомментировал главный тренер "Тюмени" Игорь Меньщиков.

В тренерский штаб вошел Виктор Третнев, тренер по физподготовке. Он имеет категорию "Pro", раньше работал в "Тюмени" с детьми, возглавлял дубль, являлся тренером основного состава.