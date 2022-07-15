Ольга Глацких пожелала тюменским гимнасткам следовать примеру спортивных кумиров

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ольга Глацких провела в "Прибое" встречу с 80 воспитанницами спортшкол № 3, "Водник", "Рубин" и "Прибой". Во встрече приняли участие и другие почетные гости: директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области и президент областной федерации художественной гимнастики "Ника" Ксения Евстратова.

Юные гимнастки не упустили возможность задать вопросы своему кумиру, Глацких, в свою очередь, подробно и вдумчиво ответила на каждый из них, поделилась историей своего спортивного пути.

"По своему опыту я знаю, что возможность увидеть вживую, пообщаться с чемпионами дает мощный стимул и позитивный заряд юным спортсменам. Когда-то и я, так же, как и вы сегодня, будучи совсем юной, на встрече с четырехкратным олимпийским чемпионом Александром Поповым заявила ему, что тоже стану олимпийской чемпионкой. Спустя много лет, мы с ним вместе ехали на Олимпийские игры, на которых мы с нашей командой и победили. Я хочу пожелать вам, чтобы, вспоминаю нашу и другие подобные встречи, вы вдохновлялись и находили в себе силы заниматься своим любимым видом спорта", - пожелала юным спортсменкам олимпийская чемпионка.

Встречу завершила фото и автограф-сессия.