Очередные рыболовные соревнования пройдут в Ярковском районе

В выходные в Ярковском районе в деревне Мотуши состоится Кубок Тюменской области по рыболовному спорту (ловля донной удочкой) – "Тюменская донка - 2022". Соревнования по ловле на большой глубине стартуют 16 июля в 10.00. Награждение победителей запланировано 17 июля в 16.30.

С помощью жеребьевки участники определят зону в акватории соревнований, в которой будут вести борьбу за победу. В течение двух туров продолжительностью по 5 часов каждый спортсмены попытаются поймать как можно больший улов.

При ширине водной артерии 100 м и глубине 8 м обитает судак, лещ, щука, окунь, чебак и другие разновидности рыб.

В настоящий момент на соревнования уже заявилось 8 команд из Тюменской области, Екатеринбурга и Кургана.

Главный судья Игорь Савиных: