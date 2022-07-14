Очередные рыболовные соревнования пройдут в Ярковском районе

В выходные в Ярковском районе в деревне Мотуши состоится Кубок Тюменской области по рыболовному спорту (ловля донной удочкой) – "Тюменская донка - 2022". Соревнования по ловле на большой глубине стартуют 16 июля в 10.00. Награждение победителей запланировано 17 июля в 16.30.
С помощью жеребьевки участники определят зону в акватории соревнований, в которой будут вести борьбу за победу. В течение двух туров продолжительностью по 5 часов каждый спортсмены попытаются поймать как можно больший улов.
При ширине водной артерии 100 м и глубине 8 м обитает судак, лещ, щука, окунь, чебак и другие разновидности рыб.
В настоящий момент на соревнования уже заявилось 8 команд из Тюменской области, Екатеринбурга и Кургана.
Главный судья Игорь Савиных:
На Кубок приедет команда-победительница областного чемпионата по ловле поплавочной удочкой "Тайм Фишинг", который прошёл накануне. Главная награда для участников – быть лучшим, сильнейшим спортсменом. Эти состязания станут генеральной репетицией к Кубку Западной Сибири - 2022 (ловля донной удочкой), который состоится в Мотушах с 21 по 24 июля.
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