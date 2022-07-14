22 команды инвалидов поборются на "Робинзонаде" за право стать первыми

Спустя 2 года в Тюменской области вновь стартует туристский слет для людей с ограниченными возможностями здоровья "Робинзонада". Постоянные участники соскучились по жизни в палатках, кострам, сплавам на катамаранах, склонам и бардовским песням.

На этот раз палаточный городок будет разбит на территории Тюменского района, вблизи деревни Криводаново (34 км Старого Тобольского тракта). Именно здесь с 18 по 22 июля для участников 22 сборных команд из городов и муниципальных районов юга Тюменской области пройдет насыщенная конкурсная и культурная программа.

Их ждут соревнования по спортивному туризму с прохождением дистанций "Пешеходная", "Водная", спортивная рыбалка-дистанция "Ловля поплавочной удочкой", конкурсы "Визитка", "Информационные листы", "Туристская эстафета". Также в рамках областного фестиваля пройдет чемпионат и первенство Тюменской области по спортивному ориентированию.

Победители и призеры фестиваля "Робинзонада" определятся как в командных, так и в личных зачетах и будут награждены дипломами, кубками, медалями и ценными призами.

По вопросам участия в фестивале и информированию обращаться в ТООО ВОИ по тел. 8 (3452) 56-89-40 (доб. 5), e-mail: voi72@bk.ru.

Организаторами фестиваля выступают департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, центр спортивной подготовки, региональная федерация спорта лиц с поражением ОДА Тюменской области, Тюменская областная организация Всероссийского общества инвалидов.