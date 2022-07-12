Гражданские и военные стрелки сразятся в меткости на полигоне ТВВИКУ

IV отборочный матч V Евроазиатского чемпионата по стрельбе на дальние дистанции – 2022 пройдет на полигоне ТВВИКУ на озере Андреевском 29-30 июля.

Участвовать в чемпионате будут 55 человек из 50 регионов РФ, в том числе гражданские стрелки-спортсмены, представители спецподразделений Вооруженных сил и правоохранительных структур - состав сформирован на предыдущих этапах.

Стрелки выполнят 20 упражнений при максимальной дальности стрельбы в 1200 метров. По словам организаторов, на соревнованиях созданы уникальные условия для оттачивания высокоточниками своего мастерства и способности принимать оперативные решения в меняющейся мишенной обстановке. На отборочных этапах спортсмены поражают внезапные цели, полуцели, взрывающиеся, движущиеся и водные мишени, осуществляют стрельбу из неустойчивых положений, работают с поверхности танка и преодолевают полосу препятствий.

По итогам данного турнира на протяжении нескольких лет выявляются лучшие российские стрелки, формируется национальная команда стрелков-высокоточников, представляющая спортивные интересы Российской Федерации.

Заключительный этап чемпионата – финал по традиции планируется провести в Екатеринбурге 9-11 сентября.

Высокоточная стрельба на Урале имеет тюменские корни. В 2017 году создана Ассоциация тактической стрельбы "Росснайпинг", призванная объединить все стрелковое сообщество и сформировать нормативные основания для становления новой спортивной дисциплины. Возглавил Ассоциацию тюменский стрелок-высокоточник Андрей Иванов, который по сей день занимается разработкой соревновательных стандартов и организацией соревнований, в том числе и крупнейшего в России Евроазиатского чемпионата.