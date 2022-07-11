Победитель чемпионата по рыбалке поймал почти 8 кг рыбы

36 рыбаков из Тюменского, Ишимского, Уватского районов, Тюмени, Тобольска, Ишима и Югры на озере Уки два дня боролись за победу в чемпионате области по рыболовному спорту в дисциплине "ловля поплавочной удочкой".

По результатам двух туров первое место занял Владимир Ревакшин из Ханты-Мансийска, чей улов составил 7790 г, на втором месте тюменец Сергей Кожевников с результатом в 7640 г, третий - Владимир Егоров из Ишима с 6070 г улова.

Победитель чемпионата Владимир Ревакшин:

Стараюсь не пропускать спортивные мероприятия, которые проводит Федерация рыболовного спорта Тюменской области. Эти турниры всегда отличаются отличной организацией, сильными спортсменами и профессиональным подходом. В этот раз я выступал за команду "Тайм фишинг", несомненно доволен результатом. В планах участие в Ханты-Мансийском фестивале "Клёвый берег" в августе и, конечно же, соревнования по ловле донной удочкой в Тюменской области в сентябре.

Бронзовый призер Владимир Егоров взял специальный приз в номинации Big Fish за самую крупную рыбу. На свою удочку рыбак поймал язя весом 770 граммов.

В общекомандном зачете на первое место с небольшим преимуществом вышла команда Тюменского района "Тайм Фишинг". Серебро и бронза у тюменских сборных "Михей" и "ХМ".

Награждение состоялось 10 июля в профессиональный праздник – День рыбака. Победители и призеры чемпионата получили медали, кубки и приятные памятные призы. "Примечательно, что свой профессиональный праздник мы отметили подведением итогов областного чемпионата. Нет лучшего подарка на праздник, чем большая рыбалка в кругу друзей и единомышленников. Это по достоинству могут оценить любители такого с одной стороны сложного, а с другой - романтического вида спорта!" - отметил главный судья Игорь Савиных.