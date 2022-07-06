Студенты ТИУ достойно представили регион на Всероссийском фестивале ГТО

Команда ТИУ достойно представила Тюменскую область на фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди студентов вузов, который состоялся 5 июня в Грозном.

В соревнованиях приняли участие более 300 студентов из 36 субъектов Российской Федерации, представляющих 38 высших учебных заведений.

В течение нескольких дней команды вузов, набравшие наибольшее количество баллов по итогам отборочных соревнований, состязались друг с другом в различных спортивных дисциплинах: бег 100 м, 2000 м (женщины), 3000 м (мужчины), подтягивание из виса на высокой перекладине (мужчины) и низкой перекладины (женщины), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, плавание 50 м, стрельба из пневматической винтовки.

Тюменские спортсмены активно боролись за достижение лучшего результата и благодаря напористости и упорству заняли 9 место в общекомандном зачете. Кроме того, в каждой дисциплине велось и личное первенство.

Лучший результат среди тюменских девушек показала Анастасия Молокотина, студентка второго курса Высшей инженерной школы и кандидат в мастера спорта по плаванию. В итоговом протоколе из 150 участниц девушка заняла 5 место. Среди юношей отличился Даниил Шефер: он занял 26 место из 151 участника в личном зачете.

О сложностях, с которыми пришлось столкнуться ребятам на соревнованиях, и результатах рассказала руководитель команды ТИУ Татьяна Межнина: