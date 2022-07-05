Проект по керлингу на колясках "Зона комфорта – ЛЁД" объединит 20 участников

12:12 05 июля 2022
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Фото клуба "Шанс"

Спортсмены клуба инвалидов "Шанс" тюменской организации ВОИ начали тренировочный процесс по керлингу на колясках на ледовой арене "Титан", такая возможность появилась благодаря грантовой поддержке губернатора Тюменской области и успешному участию тюменских спортсменов в чемпионате России по керлингу на колясках, который прошёл в Самаре.

Новый проект ""Зона комфорта – ЛЁД" объединит 20 человек с инвалидностью от 12 до 50 лет. До конца года для спортсменов под руководством тренера Федерации керлинга Тюменской области, члена клуба "Шанс" Константина Пережогина проведут 25 тренировок на льду, занятия в тренажерном зале, онлайн-тренировки со старшим тренером сборной команды России по керлингу на колясках Антоном Батугиным. Помимо этого в рамках проекта в декабре запланирован товарищеский турнир с командами из соседних регионов. Предполагается, что он соберет на тюменском льду не менее гшести команд, которые поборются за звание лучших знатоков керлинга.

Руководитель проекта "Зона комфорта - ЛЁД" Никита Меркушин:

Первый турнир по керлингу наш клуб "Шанс" провел летом 2021 года. Тогда в качестве главного судьи к нам приехал Антон Батугин. Это стало настоящей удачей для нас! Антон отметил заинтересованность и искреннюю увлеченность тюменцев новым видом спорта. Именно это событие вдохновило нас на открытие секции. Её официальный старт запланирован в сентябре на базе спортшколы "Прибой".

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