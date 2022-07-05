Проект по керлингу на колясках "Зона комфорта – ЛЁД" объединит 20 участников

Фото клуба "Шанс"

Спортсмены клуба инвалидов "Шанс" тюменской организации ВОИ начали тренировочный процесс по керлингу на колясках на ледовой арене "Титан", такая возможность появилась благодаря грантовой поддержке губернатора Тюменской области и успешному участию тюменских спортсменов в чемпионате России по керлингу на колясках, который прошёл в Самаре.

Новый проект ""Зона комфорта – ЛЁД" объединит 20 человек с инвалидностью от 12 до 50 лет. До конца года для спортсменов под руководством тренера Федерации керлинга Тюменской области, члена клуба "Шанс" Константина Пережогина проведут 25 тренировок на льду, занятия в тренажерном зале, онлайн-тренировки со старшим тренером сборной команды России по керлингу на колясках Антоном Батугиным. Помимо этого в рамках проекта в декабре запланирован товарищеский турнир с командами из соседних регионов. Предполагается, что он соберет на тюменском льду не менее гшести команд, которые поборются за звание лучших знатоков керлинга.

Руководитель проекта "Зона комфорта - ЛЁД" Никита Меркушин: