Тюменские легкоатлеты с нарушениями слуха на первенстве России завоевали 6 медалей

Сборной команде Тюменской области удалось завоевать 6 медалей первенства России по лёгкой атлетике среди спортсменов с нарушениями слуха, который прошел в Саранске.

Тюменскую область по итогам областной спартакиады лиц с ограниченными возможностями представляли 9 человек из Тюмени и Ишима под руководством тренеров Максима Малышкина и Владимира Приветкина.

Три из шести медалей золотые, все принадлежат воспитаннику Спортивной адаптивной школы "НЕГЕ" Ивану Преснецову, серебро в беге на 400 м с барьерами и бронзу в беге на 400 м среди юниорок завоевала Ангелина Ладыко, еще одна бронза за бег на 400 м с барьерами у Дмитрия Пешева.

"Я не сомневался в наших ребятах, они молодцы! Мы очень довольны результатами. Весной они впервые ездили на учебно-тренировочный сбор в Кисловодск, обучение длилось 20 дней. На первенстве мы активно тренировались на стадионе "Геолог", условия были отличными. Теперь мы готовимся ко Всероссийской спартакиаде, которая пройдет с 12 по 16 сентября в Салавате", – сообщил Максим Малышкин.