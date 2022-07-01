В Тюменской области продолжается летняя лига по баскетболу 3х3

Летняя лига по баскетболу 3х3 в рамках чемпионата Тюменской области среди мужских команд 16+ продолжается. Соревнования, состоящие из 4 туров, стартовали 18 июня и продлятся до 14 августа.

На минувшей неделе завершились игры первого тура. 2 и 3 июля на площадке "Центра уличного баскетбола" (ул. В. Гнаровской, 1) пройдут матчи второго тура. В двух дивизионах "ТОП" и "D лига" играют 30 команд из Тюмени, Ишима, Нижнетавдинского и Тюменского районов.

"Успешное участие в летней лиге – хороший задел на предстоящий сезон. Завоевав призовые места и заработав высокие рейтинговые очки, команды могут побороться за право сыграть на Кубке и чемпионате России в следующем сезоне", - прокомментировала представитель ТООО "Региональная спортивная федерация баскетбола" Евгения Шуршилина.

Обзоры результатов соревнований по итогам каждого тура можно найти в социальной сети ВКонтакте. С регламентом проведения чемпионата можно ознакомиться здесь.