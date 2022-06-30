В Спортшколе Луизы Носковой назвали лучших выпускников

Лучших выпускников Областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой чествовали на выпускном вечере - 23 выпускника получили долгожданные аттестаты о среднем полном образовании.

В числе звезд обладательница золотой медали Светлана Якуничева, кандидаты в мастера спорта России Арсений Паутов, Ольга Карькова и Светлана Якуничева, мастера спорта России Маргарита Болдырева и Анастасия Чурилова.

Лучшим воспитанником ОСШОР Л.Н. Носковой 2022 года признан Никита Малюгин, приз общественного признания достался Анастасии Чуриловой.

По завершении вечера собравшиеся вскрыли капсулу времени десятилетней давности с видеообращением выпускницы спортклассов 2012 года, а ныне чемпионки Европы и Мира, мастера спорта международного класса Виктории Сливко. Позже спортсмены заложили свою капсулу времени с видеообращением к выпускникам будущего.