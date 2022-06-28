В выходные в Тюмени пройдет областная спартакиада пенсионеров

13:56 28 июня 2022
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Спартакиада пенсионеров Тюменской области соберет более 150 пенсионеров, победивших на муниципальных этапах в 19 районах по таким видам спорта, как дартс, пулевая стрельба, бег на 1000 метров, шахматы, плавание и настольный теннис.

Соревнования начнутся в пятницу, 1 июля, в Легкоатлетическом манеже. Торжественное открытие состязаний намечено на 16:30, после него - дартс и бег в 1000 метров.

2 июля с 9:00 до 12:00 -  пулевая стрельба. В 10:00 в спортивной школе "Ладья" (Энергетиков, 30) пройдут личные шахматные поединки. В 12:00 в СОЦ "Зодчий" (ул. Луначарского, 2 к.5) - плавание. 

3 июля в 9:00 в СК "Центральный" - лично-командные соревнования по настольному теннису. В 14:00 там же церемония награждения победителей.

Показавшие лучшие результаты по итогам спартакиады, войдут в сборную команду Тюменской области для участия во Всероссийских соревнованиях.

 

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