В выходные в Тюмени пройдет областная спартакиада пенсионеров

Спартакиада пенсионеров Тюменской области соберет более 150 пенсионеров, победивших на муниципальных этапах в 19 районах по таким видам спорта, как дартс, пулевая стрельба, бег на 1000 метров, шахматы, плавание и настольный теннис.
Соревнования начнутся в пятницу, 1 июля, в Легкоатлетическом манеже. Торжественное открытие состязаний намечено на 16:30, после него - дартс и бег в 1000 метров.
2 июля с 9:00 до 12:00 - пулевая стрельба. В 10:00 в спортивной школе "Ладья" (Энергетиков, 30) пройдут личные шахматные поединки. В 12:00 в СОЦ "Зодчий" (ул. Луначарского, 2 к.5) - плавание.
3 июля в 9:00 в СК "Центральный" - лично-командные соревнования по настольному теннису. В 14:00 там же церемония награждения победителей.
Показавшие лучшие результаты по итогам спартакиады, войдут в сборную команду Тюменской области для участия во Всероссийских соревнованиях.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru