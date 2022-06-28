На чемпионате по спортивно-прикладному собаководству отличились малинуа и немецкие овчарки

В чемпионате Тюменской области по спортивно-прикладному собаководству лучшие результаты по дрессировке и защитно-караульной службе продемонстрировали бельгийские овчарки - малинуа.
В мастерстве дрессировки вместе с четвероногими друзьями соревновались порядка 30 участников из Тюмени, Тюменского района, Ялуторовска. Вне конкурсной программы выступили также гости из Челябинска и Екатеринбурга.
По итогам соревнований в дисциплине общий курс дрессировки призерами стали:
1 место – Мария Васильева и малинуа Berri Dark Queen;
2 место – Анна Кудинова и малинуа Фаер Повер Найк;
3 место – Юлия Домрачева и восточно-европейская овчарка Хан;
В защитно-караульной службе:
1место – Мария Васильева и малинуа Berri Dark Queen;
2 место – Марина Шиверских и малинуа RheDe La Vallee De Jalli;
3 место – Наталья Гуляева и французская овчарка босерон Энцо;
В служебном двоеборье:
1 место – Равиль Аглиуллин и немецкая овчарка Именной Талисман;
2 место – Инна Кузнецова и эрдельтерьер Принц;
3 место – Юлия Калашникова и немецкая овчарка Боярд абвер Цанг.
В служебном троеборье:
1 место – Игорь Иванов и немецкая овчарка Тор;
2 место – Владимир Трегубов и малинуа Адамас;
3 место – Екатерина Пахом и немецкая овчарка Чукотка.
Президент федерации спортивно-прикладного собаководства Тюменской области Александр Кротов:
Вырос уровень подготовки собак. Гораздо качественнее стали выступления и выполнение упражнений. В общем, прогресс участников очевиден, и это мотивирует остальных.
По итогам региональных соревнований будут определены лучшие, кто в предстоящем сезоне выйдет на всероссийский уровень.
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