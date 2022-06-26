Тюменцы могут принять участие в бесплатных уличных тренировках

Для тюменцев в течение лета проводят бесплатные уличные тренировки. Выбор большой: спортивные инструкторы проводят занятия по фитнесу, скандинавской ходьбе, флорбору, дартсу, футболу и даже настольным играм. Тренировками в скверах, парках и дворах руководят 157 специалистов.

Возле Южного пруда, например, тюменцы занимаются софт-фитнесом — это спорт для тех, кому противопоказаны интенсивные тренировки. Здесь важно правильное и равномерное распределение нагрузки. Тренировки проходят на спортплощадке на Федюнинского, 5.

Старшему поколению предлагают заняться оздоровительной и суставной гимнастикой и скандинавской ходьбой.

"Скандинавская ходьба помогает снять стресс, к тому же улучшает физическое состояние: тренирует ноги, укрепляет сердечную мышцу и дыхательную систему", — пояснила инструктор Нина Брускова.

Для детей работают 170 площадок: подростков обучают игре в флорбол, дартс, настольный теннис, шахматы и мини-футбол. Есть даже дворовые игры.

Полный список тренировок для каждого административного района опубликован на сайте департамента по спорту и молодежной политике.