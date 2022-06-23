Юные ишимцы вышли в финал "Кожаного мяча"

Спортивная школа города Ишима

В Тюменской области завершились последние финальные этапы соревнований юных футболистов "Кожаный мяч". Они проходили в трех возрастных категориях.

Первыми 14-15 июня в Тобольске выступили ребята 2011-2012 годов рождения. Победителями в этой категории стала команда города Тюмени, 2 место у хозяев, 3 место заняли ишимцы.

16-17 июня в Ишиме соревновались футболисты 2009-2010 годов рождения. Лидерами стала команда "Юниор" города Ишима, 2 место у Ялуторовска, 3 место заняли тюменцы.

22 июня в Ялуторовске завершились последние финальные матчи среди команд самых юных участников 2007-2008 годов рождения.

И снова в лидерах Ишим, на этот раз команда "АминоСиб"! Воспитанники Артёма Гладкова и Василия Мижуева обыграли тюменский "Рубин" (4:0) и уступили "Мечте" из Исетского района (0:1). Этот позволило им выйти в полуфинал, где был повержен "Тобол" (2:0). В решающем матче за первое место ишимцы взяли верх над "Атлантом" из Ялуторовска (1:0), игрокам которого вручили серебряные медали. Бронза досталась "Мечте", которая в поединке за третье место взяла верх над "Тоболом" (2:1).

"Порадовали меня ишимские ребята, преподнесли самый лучший подарок ко Дню рождения – выход во всероссийский финал! - не скрывая эмоций", - отметил председатель федерации по футболу города Ишима, тренер спортивной школы и тренер команды "Юниор" Василий Мижуев.

В сентябре победители областных финальных этапов примут участие во всероссийских финальных соревнованиях "Кожаный мяч".

Команда "Юниор" выступит в городе Волжский Волгоградской области, команда "АминоСиб" - в Нижегородской области.