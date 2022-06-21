Впервые в Тюмени прошли всероссийские соревнования по скейтбордингу среди детей

Центр спорта и отдыха "Воронинские горки"

Скейтпарк Центра спорта и отдыха "Воронинские горки" при поддержке Федерации скейтбординга России собрал в минувшие выходные десятки юных скейтеров из пяти регионов России: Тюменская, Свердловская, Челябинская, Новосибирская области и ХМАО-Югра.

Поводом стали первые в Тюменской области всероссийские соревнования по скейтбордингу Дропнеш Джуниор для детей не старше 14 лет. Участники соревновались в двух возрастных категориях: 8 – 11 лет и 12-13 лет.

Среди спортсменов 2012 года рождения и младше уверенную победу одержали тюменцы - Козлова Злата и Заморуев Андрей. 2 место также у тюменки Дрейман Виктории, которая разделила пьедестал с Павлом Чертковым из Челябинска. Бронзу взяли Феоктистова Варвара из Новосибирска и Назаренко Николай из Тюмени.

В категории "Юниорки и юниоры 2011 - 2008 г.р" победителями стали представители соседнего региона – Мезенцева Полина из Каменск-Уральского и Вершинин Владимир из Екатеринбурга. 2 место у тюменских ребят из одной семьи - 13-летней Пономаревой Анны и 10-летнего Пономарева Андрея. 3 место поделили между собой Тюмень и Сургут – Носовских Елена и Зарипов Марсель.

- В дисциплине "сноуборд" соревнования ДРОПНЕШ ДЖУНИОР проходят в Тюмени уже не первую зиму, а вот для скейтбордистов такой формат состоялся впервые. С этого года мы планируем сделать мероприятие регулярным. Условия развития скейтбординга в регионе позволяют нам реализовать наши планы, и прошедшие соревнования это подтвердили. Тюменские райдеры достойно выдержали конкуренцию спортсменов из соседних регионов и в полной мере проявили себя в родном скейтпарке. Считаю удачным деление участников на возрастные группы - до 10 лет и 11-14 лет. Это позволило ребятам быть увереннее в себе, соревнуясь на равных. Были среди участников те, кто получил свой первый соревновательный опыт, но все успешно справились с волнением и выполнили свою программу, - поделился тренер сборной команды Тюменской области по скейтбордингу Павел Третьяков.