Четверо тюменских дзюдоистов стали призерами всероссийских соревнований

Фото - ЦОП Тюмень-дзюдо

В Красноярске завершился второй профессиональный турнир по дзюдо серии "Russian Judo Tour" - это всероссийские соревнования среди мужчин и женщин, посвященные памяти Владимира Гулидова.

Личные состязания объединили более 200 сильнейших дзюдоистов из 32 субъектов России, а также Беларуси, Монголии и Узбекистана.

Представители ЦОП "Тюмень-дзюдо" завоевали одно "серебро" и три "бронзы". Среди спортсменок в самой легкой весовой категории до 48 кг Алина Сергеева поднялась на третью ступень пьедестала. В весе до 90 кг Эльдар Аллахвердиев стал серебряным призером, а Роман Донцов – бронзовым. Все трое являются воспитанниками тренерами Андрея Вуколова.

Еще одна "бронза" на счету Любови Орловой в категории до 78 кг. Дзюдоистка тренируется у Алексея Кочетова, начинала свой спортивный путь в тобольской спортивной школе "Лидер".

Пятые места заняли члены юниорской сборной команды России Джавад Гусейнов (св. 100) и Валерия Таратунина (св. 78 кг).

Главный тренер "ЦОП "Тюмень-дзюдо" Иван Воробьев считает, что тюменские спортсмены выступили неплохо: