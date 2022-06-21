Четверо тюменских дзюдоистов стали призерами всероссийских соревнований

В Красноярске завершился второй профессиональный турнир по дзюдо серии "Russian Judo Tour" - это всероссийские соревнования среди мужчин и женщин, посвященные памяти Владимира Гулидова.
Личные состязания объединили более 200 сильнейших дзюдоистов из 32 субъектов России, а также Беларуси, Монголии и Узбекистана.
Представители ЦОП "Тюмень-дзюдо" завоевали одно "серебро" и три "бронзы". Среди спортсменок в самой легкой весовой категории до 48 кг Алина Сергеева поднялась на третью ступень пьедестала. В весе до 90 кг Эльдар Аллахвердиев стал серебряным призером, а Роман Донцов – бронзовым. Все трое являются воспитанниками тренерами Андрея Вуколова.
Еще одна "бронза" на счету Любови Орловой в категории до 78 кг. Дзюдоистка тренируется у Алексея Кочетова, начинала свой спортивный путь в тобольской спортивной школе "Лидер".
Пятые места заняли члены юниорской сборной команды России Джавад Гусейнов (св. 100) и Валерия Таратунина (св. 78 кг).
Главный тренер "ЦОП "Тюмень-дзюдо" Иван Воробьев считает, что тюменские спортсмены выступили неплохо:
В весовой категории 90 кг была сильная конкуренция. У нас "серебро" и "бронза". Рассчитываем на ребят в дальнейшем. В целом уровень соревнований высокий. Условия проведения, как на чемпионате мира – по одной весовой категории у мужчин и у женщин в день. После ежедневной жеребьевки созванивались со старшим тренером Андреем Вуколовым, обсуждали борьбу соперников, выстраивали тактику. Кого-то смогли спрогнозировать успешно. Сейчас будем готовиться к третьему профессиональному турниру, который состоится в Майкопе в конце июля. Это будет заключительный старт перед Спартакиадой сильнейших в Казани.
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