В гонках на грузовиках под Тюменью победили северяне

Северяне, москвичи и свердловчане стали лучшими в командном зачете в финальных заездах этапа чемпионата России по автомобильному кроссу на грузовых автомобилях, состоявшихся в районе села Кулаково в выходные.

В заездах участвовали 28 пилотов из 12 регионов России, они соревновались в зачётных группах "Т4-3" (ЗИЛ 130 +ГАЗ 53) и "Т1-2500" (УАЗ).

По итогам заездов в классе Т4-3 лучшим стал Коротков Сергей из Кургана, 2 место у Демидова Дениса из города Режа, 3 место у Соловьёва Владислава из Первоуральска.

В классе Т1-2500 победу одержал Коструков Михаил из Нового Уренгоя, Зверев Николай из Сухого Лога второй, третий - Джапаев Беньямин из Нового Уренгоя.

В общекомандном зачете лидерами стала Федерация автомобильного спорта ЯНАО (Надым), второе место у Спортивно-технического клуба "Автолига" (Сухой Лог), треть место - москвичи.

От Тюменской области участвовали два человека, но им не удалось попасть на пьедестал.

Президент федерации автомобильного спорта Тюменской области Владимир Соколов:

В нашем регионе более 1000 человек занимаются автоспортом в различных дисциплинах. В основном автоспорт развивается в Тюмени, Тюменском, Ишимском, Упоровском и Тобольском районах. Наиболее популярные дисциплины - картинг, дрифт и ралли-спринт. К сожалению, у нас нет специализированных автодромов для занятий этим видом спорта. Спасают временные и зимние трассы, оборудованные на озерах. Тем не менее соревнования прошли очень успешно, получив высокую оценку от Российской Автомобильной федерации.

Соревнования подобного уровня проходят только в шести регионах России. И Тюменская область входит в это число, отметили в депспорта.