Тюмень примет окружные соревнования по спортивному туризму

детско-юношеский центр «Авангард»

Первенство Уральского федерального округа по спортивному туризму на пешеходных дистанциях среди юниоров/юниорок, юношей/девушек до 20 июня проходит в детско-юношеском центре "Авангард".

Сегодня - торжественное открытие, 17 и 18 июня соревнования стартуют в 11:00, 19 июня – в 10:00. Церемония награждения победителей и призеров запланирована на 14:00 19 июня.

На старт командного первенства выйдут сборные Тюменской, Курганской, Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Сборная Тюменской области практически полностью представлена воспитанниками детско-юношеского центра "Авангард".

Спортсменов ждут три дисциплины: дистанция-пешеходная, дистанция-пешеходная-связка и дистанция-пешеходная-группа.

По итогам окружного первенства будет сформирована сборная команда Тюменской области для дальнейшего участия в первенстве России, которое пройдет в августе.