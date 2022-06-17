Спортсменов со всего региона соберет чемпионат по пляжному волейболу

В пляжный волейбол будут играть в выходные на базе отдыха Боровое:18 и 19 июня игры в рамках чемпионата Тюменской области по этому виду начнутся в 10:00.

У мужчин за награды поспорят 38 команд. У женщин – 16. Заявки на участие подали волейболисты Тюмени, Тобольска, Ялуторовска,Заводоуковска, Ишима, Увата, Аромашево, Голышманово, Упорово, села Исетское.

В соревнованиях среди мужских команд сыграет дуэт в составе Дмитрия Дубовского и Михаила Сметанина. Это одна из сильнейших команд УрФО. Также в турнире примет участие Евгений Андреев - уроженец Исетского района играл на чемпионате Европы-2019. На чемпионате области компанию ему составит двоюродный брат – Роман Зуев.

В соревнованиях женщин на песчаную площадку выйдут Лада Добродеева и Анна Беккер. В начале июня они заняли второе место на первом этапе Уральской лиги пляжного волейбола. Сыграет на "Боровом" и двукратный призёр чемпионата страны в составе московского "Динамо" Анна Поспелова.