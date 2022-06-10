Открытие летних сельских игр покажут в прямом эфире

Сегодня в Тюменской области стартуют XXIX летние сельские игры. В МФСЦ "Олимпия" и в ДЮСШ Тюменского муниципального района в первый день пройдут волейбольные баталии среди мужских и женских команд, а в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" дояры и механизаторы выявят лучших в троеборье.

А в 18 часов на стадионе ДЮСШ Тюменского района начнется церемония открытия соревнований. Присоединиться к ней может каждый желающий в прямом эфире. Трансляция будет осуществляться на канале Tyumen Sport72.

Почетными гостями церемонии открытия станут заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса, член Президиума Правительства Владимир Чейметов, глава администрации Тюменского муниципального района Светлана Иванова и директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Владимирович Хромин.

По традиции, на открытии зажгут огонь Игр, а судьи и спортсмены произнесут торжественную клятву.

Областные сельские спортивные игры проводятся с 1981 года. В этом году в них вошло 9 видов спорта. За победу спорят спортивные делегации 22 районов муниципальных образований региона. Всего на старт выйдут 840 спортсменов.

Завершатся летние сельские игры 12 июня.