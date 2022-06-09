В Тюменской области пройдут первые в этом году шоссейные велогонки

С 9 по 12 июня в Тюменской области пройдет несколько велостартов. Порядка 150 спортсменов выступят во всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту на шоссе среди девушек 15−16 лет, а также в межрегиональных соревнованиях среди юношей и девушек 13 лет и старше, юниоров, юниорок, мужчин и женщин. Среди участников будут делегации Тюмени, Ишима, Увата, Тюменского района, а также Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей.

Исполнительный директор федерации велосипедного спорта Тюменской области Екатерина Смыляева:

Это первые гонки на шоссе в этом году. Поэтому сложно сказать, как наши спортсменки себя проявят. Думаю, должны составить достойную конкуренцию. Тем более, что лучшие войдут в областную сборную. А те, кто уже в ней состоят, автоматически получат право участвовать в российских стартах. Среди юношей ждем перспективных выступлений от неоднократных призеров региональных состязаний прошлых лет. Среди них Дмитрий Сугак, Максим Зоммер, Никита Полозков, Илья Селезнев.

Заезды будут проходить у центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", на участке автомобильной дороги Богандинский –Червишево-Чаплык, г.Тюмень, с. Комарово.

9 июня велосипедистов ждет индивидуальная гонка на время. Дистанция - 10 км. Старт в 13:00 (д. Черная речка)

10 июня в 10 часов дадут старт групповой гонке на 40 км. Старт и финиш - д. Друганова.

11 июня в 10:00 состоится гонка-критериум на 10 км. (с. Комарово). В ее рамках запланирован заезд для всех желающих, посвященный всемирному Дню велосипедиста. Для участия любителям надо иметь при себе медицинскую справку и страховой полис.