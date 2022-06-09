В марте 2023 года Тюмень примет чемпионат России по лыжным гонкам

В марте 2023 года Тюмень примет чемпионат России по лыжным гонкам, на базе "Жемчужины Сибири" в Тюмени проведут несколько тренировочных сборов, сообщает информцентр правительства ТО.

Планы сотрудничества региона губернатор Тюменской области Александр Моор и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе обсудили 8 июня.

В 2021 году команды России по лыжным гонкам провели 9 тренировочных сборов с общим охватом 2 798 человеко-дней. На основании проекта списка сборной России по лыжным гонкам на сезон 2022-2023 годов в ее состав от Тюменской области входят 7 человек, 3 человека - в резервном составе и 1 спортсмен - в юниорском.

Губернатор Тюменской области Александр Моор: