В марте 2023 года Тюмень примет чемпионат России по лыжным гонкам, на базе "Жемчужины Сибири" в Тюмени проведут несколько тренировочных сборов, сообщает информцентр правительства ТО.
Планы сотрудничества региона губернатор Тюменской области Александр Моор и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе обсудили 8 июня.
В 2021 году команды России по лыжным гонкам провели 9 тренировочных сборов с общим охватом 2 798 человеко-дней. На основании проекта списка сборной России по лыжным гонкам на сезон 2022-2023 годов в ее состав от Тюменской области входят 7 человек, 3 человека - в резервном составе и 1 спортсмен - в юниорском.
Губернатор Тюменской области Александр Моор:
Благодаря большой работе лично Елены Валерьевны и всей ее команды в этом году у Тюменской области один из лучших результатов на зимних Олимпийских играх. Из шести медалей пять на счету лыжников: два золота, два серебра и бронза.
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