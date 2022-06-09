Лучших спортивных абитуриентов Тюменской области зачислят в колледж вне конкурса

Успешные в спорте выпускники 9 и 11 классов тюменских школ смогут поступить в колледжи по целевому набору.

Воспользоваться возможностью могут ребята и девушки, являющиеся членами спортивных сборных команд Тюменской области или Российской Федерации (основной, резервный состав), а также победители официальных региональных спортивных соревнований, призеры официальных межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнований, имеющие спортивный разряд/звание. Речь идет о базовых и игровых видах спорта.

Ранее возможность оказаться на бюджетных местах в Тюменской области была предоставлена выпускникам 11-х классов при поступлении в институт физкультуры ТюмГУ. В этом году для спортсменов с высокими спортивными достижениями предусмотрено 50 бюджетных мест.

Впервые получить среднее профессиональное образование на бесплатной основе смогут выпускники 9 и 11 классов при поступлении Тюменский колледж производственных и социальных технологий. Целевой набор ведется совместно с ГАУ ТО "Областная спортивная школа олимпийского резерва". Им предлагается 25 мест по направлению "Физическая культура".

Подробнее с условиями и требованиями целевого набора можно ознакомиться здесь.

Чтобы оказаться в числе студентов колледжа, спортсменам необходимо будет пройти вступительные испытания. Также будет учитываться средний балл аттестата. А по окончании обучения специалист должен отработать в отрасли 3 года.