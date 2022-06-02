Промсвязьбанк открыл в Тюмени Центр уличного баскетбола

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Промсвязьбанк открыл в Тюмени новый Центр уличного баскетбола - шестой по счету в России в рамках первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ — Детям", реализуемого с 2020 года совместно с Российской федерацией баскетбола.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель председателя ПСБ Сергей Платонов, директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц, президент РФБ Андрей Кириленко, замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, глава города Тюмени Руслан Кухарук, заслуженные мастера спорта, серебряные призеры Олимпийских игр в Токио по баскетболу 3х3 Александр Зуев и Анастасия Логунова.

Новый современный центр, соответствующий всем стандартам Международной федерации баскетбола (ФИБА), обеспечит занятия спортом до 250 000 человек в год. В нем можно проводить соревнования любого уровня - от городских до всероссийских и международных. Его площадь составляет 2000 квадратных метров, на территории располагаются 5 площадок для баскетбола 3×3.

Рубен Бегунц:

Сегодня первый всероссийский спортивный проект "ПСБ-Детям" реализован в Тюмени. Теперь мальчики и девочки смогут заниматься любимым видом спорта на качественной площадке и совершенно бесплатно. Мы видели горящие глаза юных спортсменов, которым не терпелось забросить первый мяч в корзину, и они это сделали, провели на площадке первые спортивные соревнования. Надеюсь, в будущем они будут представлять цвета нашего флага на всех международных соревнованиях.

Андрей Кириленко выразил уверенность, что новый центр "даст сильный толчок развитию нашего вида спорта в этом регионе и еще более пополнит огромную баскетбольную семью благодаря тем мальчишкам и девчонкам, которые впервые выйдут на баскетбольную площадку".

Руслан Кухарук подчеркнул, что для развития спортивной инфраструктуры в Тюмени делается многое, в том числе благодаря поддержке ПСБ:

К внушительному перечню современных спортивных объектов добавился уникальный Центр уличного баскетбола. Площадка построена в рамках социального партнерства с ПСБ и соответствует международным стандартам. Место превратилось в настоящий многофункциональный центр с силовыми тренажерами, беговой дорожкой и турниковым комплексом.

В 2020 году ПСБ и РФБ заключили соглашение о сотрудничестве по развитию спорта в регионах. Перед организациями стоят задачи развивать спортивную инфраструктуру и поддерживать инициативы, повышающие интерес молодежи к спорту и здоровому образу жизни. Одна из таких задач – строительство региональных центров уличного баскетбола.