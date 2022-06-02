Турнир по спортивной аэробике собрал в Тюмени 230 спортсменов

В дебютном турнире по спортивной аэробике на призы чемпионки мира Евгении Чаюн в Тюмени приняли участие 15 команд по спортивной аэробике из Екатеринбурга, Перми, Омска, Ростова-на-Дону, Заводоуковска, Тюменского района, Нягани, Талицы.

На открытии турнира спортсменов и болельщиков приветствовали почетные гости, в числе которых олимпийские чемпионы, представители отрасли физической культуры и спорта. В их числе и тренер сборной команды России по спортивной аэробике Светлана Перевалова.

Всего выступили 230 участников в возрасте от 6 до 17 лет. Среди них как начинающие "звездочки", так и уже именитые спортсмены. Победители были выявлены в нескольких номинациях: индивидуальные выступления, смешанные пары, трио, группы, танцевальная гимнастика, гимнастическая платформа.

"Соревнования получили высокую оценку от судей, тренеров, спортсменов и гостей турнира. На следующий год ожидаем еще больше участников и регионов! Турнир может получить статус всероссийского, поэтому начинаем вести работу по подготовке необходимых для этого документов ", - рассказал Данил Чаюн.

Этот турнир стал подарком ко дню рождения Евгении Чаюн, супруги - мастера спорта России международного класса и члены Федерации спортивной аэробики Тюменской области сообща развивают этот вид спорта в тюменском регионе. За четыре года они смогли подготовить конкурентноспособную команду: на первенстве России в этом году тюменцы заняли 4 место. На прошедшем турнире самой многочисленной стала команда воспитанников тюменского спортивного клуба "GYMmaster" - 43 спортсмена. В общекомандном зачете победителями стали спортивные делегации Екатеринбурга и Тюмени.